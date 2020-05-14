ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всему миру, - премьер Франции

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 22:38
Вакцина от коронавируса должна быть доступна всему миру, - премьер Франции
Иллюстративное фото (freepik)

Французский премьер прокомментировал заявление компании Sanofi, которая определила США первой страной для поставки вакцины

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что потенциальная вакцина от коронавируса должна стать доступной для всех стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление Филипп сделал после появившейся информации, что французский фармацевтический гигант Sanofi заявил о приоритетности первой партии вакцины для Соединенных Штатов Америки.

"Вакцина против COVID-19 должна стать общественным благом для всего мира. Равный доступ всех к вирусу не подлежит обсуждению", - заявил французский премьер.

Ранее директор Sanofi Пол Хадсон сказал в интервью Bloomberg News, что правительство США имеет право на самый крупный предзаказ, потому что оно "инвестировало в риски". Отмечается, что такие слова расстроили президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что в США разрабатывается по меньшей мере 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Несколько недель назад американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях.

Сегодня американский президент Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. По словам Трампа, вакцина будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными. В Европейском агентстве по лекарственным средствам, например, прогнозируют создание вакцины от COVID в лучшем случаев в 2021 году.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ФранцияВакцинамир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь