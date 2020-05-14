Вакцина от коронавируса должна быть доступна всему миру, - премьер Франции

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Французский премьер прокомментировал заявление компании Sanofi, которая определила США первой страной для поставки вакцины

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что потенциальная вакцина от коронавируса должна стать доступной для всех стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление Филипп сделал после появившейся информации, что французский фармацевтический гигант Sanofi заявил о приоритетности первой партии вакцины для Соединенных Штатов Америки.

"Вакцина против COVID-19 должна стать общественным благом для всего мира. Равный доступ всех к вирусу не подлежит обсуждению", - заявил французский премьер.

Ранее директор Sanofi Пол Хадсон сказал в интервью Bloomberg News, что правительство США имеет право на самый крупный предзаказ, потому что оно "инвестировало в риски". Отмечается, что такие слова расстроили президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что в США разрабатывается по меньшей мере 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Несколько недель назад американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях.

Сегодня американский президент Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. По словам Трампа, вакцина будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными. В Европейском агентстве по лекарственным средствам, например, прогнозируют создание вакцины от COVID в лучшем случаев в 2021 году.

Автор: Роман Калиниченко