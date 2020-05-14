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Трамп снова изменил прогноз по вакцине от COVID-19: будет готова до конца года

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 20:23
Трамп снова изменил прогноз по вакцине от COVID-19: будет готова до конца года
Фото: Дональд Трамп (flickr by Gage Skidmore)

Разработку вакцины завершат в 2020 году, несмотря на скептические заявления ученых

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

Напомним, накануне американский президент отказался от своих обещаний, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года. Трамп подчеркнул, что уже не уверен в том, что разработку вакцины от коронавируса успеют завершить до конца 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что сейчас в США ведется разработка 8 потенциальных вакцин от коронавируса. При этом, по словам ведущего эпидемиолога США, лишь одна вакцина уже проходит клинические испытания.

Кроме того, глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери недавно заявил, что не стоит ожидать появления вакцины от коронавируса в 2020 году. Кавалери отметил, что вакцина от коронавируса по оптимистическому сценарию будет готова в 2021 году.

Добавим, ранее в Италии заявили об успешном испытании потенциальной вакцины от коронавируса на животных. Теперь разработчики планируют приступить к испытанию на людях.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаДональд ТрампКоронавирус
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