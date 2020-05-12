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В США разрабатывается 8 потенциальных вакцин от коронавируса

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 18:08
В США разрабатывается 8 потенциальных вакцин от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

На данный момент лишь одна вакцина проходит клинические испытания

На данный момент в Соединенных Штатах Америки разрабатывается по меньшей мере 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Как передает РБК-Украина, об этом во время видео слушаний в Сенате заявил ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи.

Фаучи надеется, что по итогу клинических испытаний хорошие результаты покажут сразу несколько препаратов.

"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", - отметил ученый, добавив, что эффективность будущей вакцины пока что считается "большим неизвестным".

Фаучи рассказал, что на данный момент лишь одна вакцина проходит клинические испытания. При этом он не упомянул название препарата.

Несколько недель назад американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Участниками первого этапа исследования стали здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус
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