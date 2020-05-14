Вакцина від коронавірусу повинна бути доступна всьому світу, - прем'єр Франції

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Французький прем'єр прокоментував заяву компанії Sanofi, яка визначила США першою країною для постачання вакцини

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що потенційна вакцина від коронавірусу повинна стати доступною для всіх країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку заяву Філіп зробив після інформації, що французький фармацевтичний гігант Sanofi заявив про пріоритетність першої партії вакцини для Сполучених Штатів Америки.

"Вакцина проти COVID-19 повинна стати суспільним благом для всього світу. Рівний доступ усіх до вірусу не підлягає обговоренню", - заявив французький прем'єр.

Раніше директор Sanofi Пол Хадсон сказав в інтерв'ю Bloomberg News, що уряд США має право на найбільше передзамовлення, тому що він "інвестував в ризики". Зазначається, що такі слова засмутили президента Франції Емманюеля Макрона.

Раніше в Сполучених Штатах заявили, що у США розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу. Кілька тижнів тому американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях.

Сьогодні американський президент Дональд Трамп знову змінив свій прогноз щодо термінів появи вакцини від коронавірусу. За словами Трампа, вакцина буде готова для поширення до кінця року, в строки, які деякі вчені вважають нереальними. В Європейському агентстві з лікарських засобів, наприклад, прогнозують створення вакцини від COVID в кращому випадків у 2021 році.

Автор: Роман Калиниченко