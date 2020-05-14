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По оптимистическому сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 15:08
По оптимистическому сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году
Иллюстративное фото (freepik)

Разработку вакцины от коронавируса вряд ли завершат в 2020 году

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что вакцина против коронавируса по оптимистическому сценарию может быть готова в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кавалери пояснил, что скептически относится к заявлениям, что разработка вакцины от COVID-19 будет завершена до сентября. В лучшем случае, вакцина от коронавируса, утверждает Кавалери, будет готова в 2021 году.

"Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разрабатывают 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи рассказал, что лишь одна вакцина из них сейчас проходит клинические испытания.

Также РБК-Украина писало, что в Италии заявили о создании вакцины против коронавируса. Эксперимент на животных оказался успешным. Теперь разработчики планируют приступить к испытанию на людях.

Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп отказался от своего обещания, что вакцина против коронавируса будет готова к концу года. Трамп заявил, что уже не уверен в том, что вакцину от COVID-19 успеют сделать до конца 2020 года.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ВакцинаКоронавирус
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