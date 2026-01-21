ВАКС частково арештував майно Тимошенко

Рішенням суду арешт накладено на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові нардепки - Олександру Тимошенку. Водночас рахунки очільниці "Батьківщини" залишилися без обмежень.

Під час засідання суд розглядав два окремі клопотання: щодо арешту майна Тимошенко, а також щодо речей, вилучених правоохоронцями під час обшуків.

На початку слухання адвокат Олександр Готін надав суду декларації про доходи його підзахисної з 2015 року. Також він заявив, що об’єднання двох клопотань в одне провадження є неправомірним і навів аргументи на користь цієї позиції.

Прокурор, своєю чергою, зазначив, що розгляд клопотань окремо може свідчити про затягування судового процесу.

Після заслуховування сторін суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог обвинувачення та ухвалив арешт майна чоловіка народної депутатки.