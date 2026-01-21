ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко

Решением суда арест наложен на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу нардепа - Александру Тимошенко. В то же время счета руководительницы "Батькивщины" остались без ограничений.

Во время заседания суд рассматривал два отдельных ходатайства: об аресте имущества Тимошенко, а также относительно вещей, изъятых правоохранителями во время обысков.

В начале слушания адвокат Александр Готин предоставил суду декларации о доходах его подзащитной с 2015 года. Также он заявил, что объединение двух ходатайств в одно производство является неправомерным и привел аргументы в пользу этой позиции.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что рассмотрение ходатайств отдельно может свидетельствовать о затягивании судебного процесса.

После заслушивания сторон суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований обвинения и постановил арест имущества мужа народного депутата.