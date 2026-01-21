ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко
Высший антикоррупционный суд с третьей попытки частично удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте имущества руководительницы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе народных депутатов во время голосований в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Решением суда арест наложен на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу нардепа - Александру Тимошенко. В то же время счета руководительницы "Батькивщины" остались без ограничений.
Во время заседания суд рассматривал два отдельных ходатайства: об аресте имущества Тимошенко, а также относительно вещей, изъятых правоохранителями во время обысков.
В начале слушания адвокат Александр Готин предоставил суду декларации о доходах его подзащитной с 2015 года. Также он заявил, что объединение двух ходатайств в одно производство является неправомерным и привел аргументы в пользу этой позиции.
Прокурор, в свою очередь, отметил, что рассмотрение ходатайств отдельно может свидетельствовать о затягивании судебного процесса.
После заслушивания сторон суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований обвинения и постановил арест имущества мужа народного депутата.
Дело НАБУ против Тимошенко
13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которую подозревают в подкупе народных депутатов с целью влияния на голосование в Верховной Раде. Имя подозреваемой официально не озвучивали, однако детали дела указывали на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Предварительная правовая квалификация - ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.
В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски в офисе партии "Батьківщина". 14 января Тимошенко сообщили о подозрении, что подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.
Также НАБУ обнародовало аудиоматериалы, на которых зафиксирован женский голос с указаниями относительно голосований в парламенте. Тимошенко отрицала свою причастность к записям и назвала уголовное производство политически мотивированным.
15 января САП обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.
16 января Высший антикоррупционный суд определил для народного депутата меру пресечения в виде залога 33 млн гривен и обязал ее выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности являться по вызову в НАБУ, не покидать пределы Киевской области, сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с отдельными народными депутатами.
Юлия Тимошенко заявила о намерении обжаловать решение суда. По данным источников РБК-Украина, по состоянию на утро за нее уже внесли 13,7 млн гривен залога.