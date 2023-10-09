"Вагнерівці" готували терористів ХАМАС до атаки на Ізраїль, - ЦНС

Частина бойовиків ПВК "Вагнера", які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

У ЦНС додають, що тільки росіяни серед союзників ХАМАСу мають досвід застосування безпілотників з механізмами скиду. Саме його найманці й передавали бойовикам під час навчань в країнах Африки.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Додамо, що РФ зацікавлена у глобальній дестабілізації ситуації на Близькому сході. Так, зокрема, встановлено, що терористи ХАМАС використовують експортні варіанти зброї російського виробництва.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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