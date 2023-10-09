"Вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль, - ЦНС
Часть боевиков ПВК "Вагнера", которые выехали из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и использование малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала.
В ЦНС добавляют, что только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса. Именно его наемники передавали боевикам во время учений в странах Африки.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.
Добавим, что РФ заинтересована в глобальной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Так, в частности, установлено, что террористы ХАМАСа используют экспортные варианты оружия российского производства.
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