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"Вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль, - ЦНС

Понедельник 09 октября 2023 14:22
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"Вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль, - ЦНС Иллюстративное фото: "вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Часть боевиков ПВК "Вагнера", которые выехали из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и использование малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала.

В ЦНС добавляют, что только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса. Именно его наемники передавали боевикам во время учений в странах Африки.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

Добавим, что РФ заинтересована в глобальной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Так, в частности, установлено, что террористы ХАМАСа используют экспортные варианты оружия российского производства.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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Израиль ХАМАС ЧВК Вагнера Беларусь
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