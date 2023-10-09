Ізраїль контролює всі райони, але на території ще можуть бути терористи ХАМАС

Ізраїль повернув під контроль всі райони, на його території наразі немає бойових дій. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, якого цитує The Guardian .

За його словами, наразі проводиться евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Сектором Газа.

До того ж, Ізраїль все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі. Так, вчора там сталося кілька локальних інцидентів, але бойових дій немає.

Хагарі зазначив, що Армія оборони Ізраїлю здійснює інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа кожні чотири години. Ізраїль націлений тільки на місця, де присутні терористи. Країна атакує сотні цілей. За його словами, йдеться про сотні загиблих терористів.

Він додав, що у Секторі Газа немає електрики. Ніхто не в'їжджає і не виїжджає з території.

Наразі Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів. Відповідаючи на повідомлення про нестачу спорядження ЦАХАЛу, речник запевнив, що спорядження і продовольства достатньо.

Щодо втрат, то Харагі повідомив, що кількість загиблих ізраїльтян становить близько 700 осіб, причому підтверджено загибель 73 солдатів.

З приводу заручників, речник повідомив, що влада почала інформувати родини, а громадськість повідомлять тільки після того, як зв'яжуться із сім'ями. При цьому він відмовився назвати кількість заручників.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. На початку вторгнення їм вдалося захопити низку населених пунктів. Вже надвечір ізраїльські Сили оборони повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Повідомлялося, що у перший день війни на територію Ізраїлю із Сектору Газа могли проникнути до тисячі бойовиків угруповання ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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