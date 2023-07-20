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"Вагнерівці" в Білорусі. Прикордонники розповіли, чи становлять найманці загрозу Україні

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Четвер 20 липня 2023 08:50
"Вагнерівці" в Білорусі. Прикордонники розповіли, чи становлять найманці загрозу Україні Фото: прикордонники розповіли, чи становлять вагнерівці загрозу Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найманці ЧВК "Вагнера" продовжують прибувати до Білорусі, але вони наразі не становлять небезпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ДПСУ продовжує фіксувати прибуття груп представників приватних військових компаній на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються.

"Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні. Ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі. Надалі можуть бути залучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - сказав речник.

При цьому він додав, що наразі Росія практично вивела свої підрозділи, які до цього проходили навчання на території Білорусі й перебували на полігонах.

Демченко не виключає, що в рамках ротації за деякий час у Білорусь можуть бути перекинуті нові солдати. Проте наразі підрозділів регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає.

"Спочатку ми говорили про те, що кількість "вагнерівців", які прибули на території Білорусі, оцінюється в сотні. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час. При цьому варто розуміти, що вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо якоїсь важкої військової техніки", - додав речник.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його бойовиків повинна була переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин.

У червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міноборони РФ в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців та оголосив про "марш справедливості". Його найманці зайшли до Ростова та вирушили штурмувати Москву, однак зупинилися не дійшовши 200 км до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина із Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі. У країні облаштували для вояків наметовий табір.

18 липня "Беларускі Гаюн" повідомляло про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятою колони.

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Білорусь ПВК Вагнера ДПСУ
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