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"Вагнерівці" у Білорусі. Аналітики порахували, скільки бойовиків приїхали з РФ

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Мінськ, Вівторок 18 липня 2023 18:58
"Вагнерівці" у Білорусі. Аналітики порахували, скільки бойовиків приїхали з РФ Фото: у Білорусі знаходиться вже понад 2 тисячі бойовиків ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі перебуває вже понад 2 тисячі найманців ПВК "Вагнера". Частина бойовиків виїхала з Росії "своїм ходом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, з 11 липня до Білорусі вже прибуло п'ять колон найманців Євгенія Пригожина. За попередніми підрахунками, це щонайменше 2 тисячі осіб.

"... це не менше 382-400 машин, а кількість найманців у Білорусі, за нашими оцінками, вже становить 2000-2500 осіб", - кажуть аналітики.

При цьому зазначається, що близько 200 бойовиків прибули до Білорусі з РФ "своїм ходом".

Чому "вагнерівці" їдуть в Білорусь

Після невдалої спроби ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина влаштувати заколот проти військового керівництва РФ частина бойовиків повинна була переміститися до Білорусі.

Перші колони "вагнерівців" помітили у Білорусі 15 липня. Сьогодні, 18 липня, моніторингова група повідомила, що до Білорусі приїхали ще дві колони найманців Пригожина, у яких прибуло 170-185 машин.

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Білорусь ПВК Вагнера Євген Пригожин Вагнерівці
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