"Вагнеровцы" в Беларуси. Пограничники рассказали, представляют ли наемники угрозу Украине

Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают прибывать в Беларусь, но они на данный момент не представляют опасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что ГПСУ продолжает фиксировать прибытие групп представителей частных военных компаний на территорию Беларуси. Они перемещаются в место своего расположения под Осиповичами, где и размещаются.

"Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы для Украины. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - сказал спикер.

При этом он добавил, что в настоящее время Россия практически вывела свои подразделения, которые до этого проходили обучение на территории Беларуси и находились на полигонах.

Демченко не исключает, что в рамках ротации через некоторое время в Беларусь могут быть перекинуты новые солдаты. Однако в настоящее время подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В июне лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников и объявил о "марше справедливости". Его наемники вошли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя 200 км до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Лукашенко. Было решено отправить Пригожина и часть его наемников в Беларусь. В стране обустроили для вояков палаточный лагерь.

18 июля "Белорусский Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а сегодня стало известно о прибытии девятой колонны.

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