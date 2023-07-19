До Білорусі прибула дев'ята колона бойовиків "Вагнера", - "Гаюн"
Дев'ята колона бійців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі. Ця колона складається щонайменше з 30 фур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, деякі фури рухаються відразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.
"Гаюн" повідомляє, що останніми днями, деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК "Вагнер", пізніше поверталися до РФ, що свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в с. Ціль і повертаються до РФ або за наступною партією вантажу.
Що цьому передувало
Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина частина його бойовиків повинна була переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин.
Протягом майже трьох тижнів не було офіційного підтвердження, що бойовики "Вагнера" та їх ватажок перебувають у Білорусі. Проте вчора у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку. Аналітики припускали, що він міг перебувати на території Білорусі.
Також Міноборони Білорусі опублікувало сюжет, де повідомили, що нібито "вагнерівці" тренують територіальну оборону.
Перші колони "вагнерівців" помітили у Білорусі 15 липня. Вчора, 18 липня, моніторингова група повідомила, що до Білорусі приїхали ще дві колони найманців Пригожина, у яких прибуло 170-185 машин.
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