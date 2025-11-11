До в'язниці на тисячі років. Опозиційному меру Стамбула загрожує рекордне покарання

Гюрлек оголосив обвинувальний акт, в якому фігурує 402 підозрюваних, включно з Імамоглу. Їх звинуватили у створенні злочинної організації, хабарництві, шахрайстві та змові.

За його словами, злочинна організація завдала Туреччині збитків розміром 160 мільярдів лір (3,8 мільярда доларів) протягом 10 років.

Обвинувальний акт обсягом понад 4000 сторінок описує організовану схему, яку заснував і очолював Імамоглу. Згідно із документом, кількох бізнесменів примусили дати хабарі через таємний фонд, що діяв у муніципалітеті.

Імамоглу, який є головним політичним суперником турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, заперечує усі звинувачення проти себе та вважає їх політично мотивованими. За словами мера Стамбула, його "тримають у полоні не з юридичних, а із суто політичних причин, за звинуваченнями, які не ґрунтуються на жодних доказах".

Водночас уряд країни відкидає заяви Імамоглу щодо політичного переслідування, і наголошує, що суди Туреччини є незалежними.