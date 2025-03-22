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Маск заблокував аккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести

Туреччина, Субота 22 березня 2025 15:13
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Маск заблокував аккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести Фото: ааккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести, заблоковані (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Власник соцмережі Х (Тwitter) Ілон Маск заблокував аккаунти деяких користувачів в Туреччині. Обмеження стосуються тих, хто поширював інформацію про протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Рolitico.

"Призупинення відбулося після масових демонстрацій, спровокованих арештом на початку цього тижня головного політичного суперника президента Туреччини Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу", - пише видання.

Як зазначають журналісти, велика частина опозиційної діяльності була зосереджена навколо університетів, і багато хто з тих, хто був пов’язаний з демонстраціями, зараз визнають, що їхні облікові записи X призупинено.

"Більшість призупинених облікових записів були акаунтами активістів, пов’язаних з університетом, які в основному ділилися інформацією про протести, місцями, куди студенти ходять", - сказав виданню координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан.

За його словами, багато з цих облікових записів мали кілька десятків тисяч прихильників.

Додамо, що міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада виявила 326 акаунтів у соціальних мережах, які нібито розпалювали ненависть, 72 з яких були за кордоном.

"Скоординовані дії між органами кібербезпеки та служби безпеки призвели до арешту 54 підозрюваних, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах", - зазначив він.

Призупинення облікового запису, ймовірно, є законним в Туреччині, оскільки місцеве законодавство дозволяє такі дії, якщо їх вимагає уряд. Закон про соціальні медіа 2022 року дає турецькому уряду широкі та розпливчасті повноваження щодо цього.

Протести у Туреччині

Нещодавно в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу - основного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це сталося за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти.

Після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу у Туреччині спалахнули протести. Вони відбулись попри те, що уряд заборонив масові зібрання в Стамбулі та ввів обмеження на чотири дні. Загалом поліція затримала близько 100 осіб.

Детальніше про те, що відбувається у Туреччині - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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