Маск заблокував аккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести

Власник соцмережі Х (Тwitter) Ілон Маск заблокував аккаунти деяких користувачів в Туреччині. Обмеження стосуються тих, хто поширював інформацію про протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Рolitico .

"Призупинення відбулося після масових демонстрацій, спровокованих арештом на початку цього тижня головного політичного суперника президента Туреччини Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу", - пише видання.

Як зазначають журналісти, велика частина опозиційної діяльності була зосереджена навколо університетів, і багато хто з тих, хто був пов’язаний з демонстраціями, зараз визнають, що їхні облікові записи X призупинено.

"Більшість призупинених облікових записів були акаунтами активістів, пов’язаних з університетом, які в основному ділилися інформацією про протести, місцями, куди студенти ходять", - сказав виданню координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан.

За його словами, багато з цих облікових записів мали кілька десятків тисяч прихильників.

Додамо, що м іністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада виявила 326 акаунтів у соціальних мережах, які нібито розпалювали ненависть, 72 з яких були за кордоном.

"Скоординовані дії між органами кібербезпеки та служби безпеки призвели до арешту 54 підозрюваних, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах", - зазначив він.