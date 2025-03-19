У Туреччині затримали головного суперника Ердогана. Опозиція заявила про держпереворот

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дії проти популярного мера Стамбула, найімовірніше, стали завершенням багатомісячної кампанії з репресій щодо опозиціонерів по всій країні.

54-річного Імамоглу, який випереджає Ердогана в деяких опитуваннях громадської думки, звинувачують у керівництві злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.

Головна опозиційна Республіканська народна партія планувала назвати мера Стамбула своїм офіційним опонентом на президентських виборах Ердогану, який править Туреччиною понад два десятиліття.

Наступні вибори призначені на 2028 рік, але Ердоган досяг свого ліміту на посаді президента. Якщо він хоче знову балотуватися на пост президента, він повинен оголосити дострокові вибори і заявити, що не закінчив свій другий термін, або змінити конституцію.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Імамоглу заявив, що не здасться і продовжить стояти прямо перед обличчям тиску.

Лідер Республіканської народної партії Озгур Озел назвав затримання спробою перевороту і закликав усі опозиційні групи об'єднатися проти нього. Партія піде вперед і обере Імамоглу лідером.

Звинувачення проти мера Стамбула

Згідно із заявою прокуратури Стамбула за результатами першого розслідування, у злочинній діяльності, пов'язаній із певними тендерами, підозрюють загалом 100 осіб, включно з журналістами і бізнесменами.

У заяві йдеться про те, що друге розслідування висунуло звинувачення Імамоглу і ще шістьом особам у пособництві Курдській робочій партії (РПК), яку Туреччина та її західні союзники вважають терористичною організацією.

Минулого місяця РПК оголосила про припинення вогню у відповідь на заклик ув'язненого у в'язницю лідера Абдулли Оджалана до роззброєння, що стало великим кроком на шляху до припинення опору, внаслідок якого загинуло більше ніж 40 тисяч людей, та що може мати наслідки для регіональної безпеки та політики.

Затримання Імамоглу відбулося наступного дня після того, як Стамбульський університет анулював його диплом, що позбавить його можливості балотуватися на президентських виборах.

Губернатор Стамбула заборонив усі збори та акції протесту в місті на чотири дні. Розширення правових репресій охоплює численні обвинувальні висновки та призначення кількох урядових чиновників на муніципальні посади, які обіймає опозиція.