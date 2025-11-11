В тюрьму на тысячи лет. Оппозиционному мэру Стамбула грозит рекордное наказание

Гюрлек огласил обвинительный акт, в котором фигурирует 402 подозреваемых, включая Имамоглу. Их обвинили в создании преступной организации, взяточничестве, мошенничестве и заговоре.

По его словам, преступная организация нанесла Турции ущерб в размере 160 миллиардов лир (3,8 миллиарда долларов) в течение 10 лет.

Обвинительный акт объемом более 4000 страниц описывает организованную схему, которую основал и возглавлял Имамоглу. Согласно документу, нескольких бизнесменов заставили дать взятки через тайный фонд, действовавший в муниципалитете.

Имамоглу, который является главным политическим соперником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отрицает все обвинения против себя и считает их политически мотивированными. По словам мэра Стамбула, его "держат в плену не по юридическим, а по чисто политическим причинам, по обвинениям, которые не основываются ни на каких доказательствах".

В то же время правительство страны отвергает заявления Имамоглу о политическом преследовании, и отмечает, что суды Турции являются независимыми.