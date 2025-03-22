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У Туреччині затримали понад 300 осіб на протестах проти арешту суперника Ердогана

Стамбул, Субота 22 березня 2025 16:40
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У Туреччині затримали понад 300 осіб на протестах проти арешту суперника Ердогана Фото: на протестах у Туреччині затримали понад 300 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині затримали 343 учасників нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Іммаглоу. Він - головний суперник президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Акції на підтримку Іммаглоу пройшли у понад 10 містах Туреччини, зокрема у Стамбулі та Анкарі. Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що затримання було, щоб "запобігти порушенням громадського порядку".

Також у заяві застерегли, що влада не потерпить "хаосу і провокацій".

Протести у Туреччині

Нагадаємо, у Туреччині 19 березня затримала мера Стамбула Екрема Іммаглоу за підозрою у корупції та пособництві терористичній групі. Іммаглоу вважається головним політичним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Важливо, що крім здирництва та шахрайства, Іммаглоу звинувачують у допомозі Робітничій партії Курдистану, яка вважається терористичною організацією у Туреччині і протистояння з якою триває з 1984 року.

Сам мер Стамбула відкидає усі звинувачення, назвавши розслідування політично вмотивованим.

Арешт Екрема Іммаглоу спровокував масштабні протести у низці міст Туреччини. Соцмережа Х (Twitter) заблокувала акаунти користувачів, які поширювали інформацію про акції протестів.

Більше про причини протестів у Туреччині і реакцію Заходу - у матеріалі РБК-Україна.

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