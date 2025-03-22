У Туреччині затримали понад 300 осіб на протестах проти арешту суперника Ердогана

У Туреччині затримали 343 учасників нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Іммаглоу. Він - головний суперник президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Акції на підтримку Іммаглоу пройшли у понад 10 містах Туреччини, зокрема у Стамбулі та Анкарі. Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що затримання було, щоб "запобігти порушенням громадського порядку".

Також у заяві застерегли, що влада не потерпить "хаосу і провокацій".