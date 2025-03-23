У Туреччині заарештували головного суперника Ердогана

Мера Стамбула Екрема Іммаглоу заарештували у справі про корупцію та пособництво терористичній групі. Таке рішення ухвалив суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV Habber.

Суд поставив взяти мера Стамбула під варту, поки триває досудове розслідування.

Засідання суду відбулося у неділю, 23 березня. Зранку Іммаглоу давав свідчення, його допит тривав близько двох годин. Загалом у справі фігурують 89 підозрюваних. Прокуратура просила суд заарештувати фігурантів.

Протести у Туреччини

Нагадаємо, що 19 березня у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Іммаглоу. Він є головним політичним суперником турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Іммаглоу підозрюється у корупції та пособництві терористичній групі - Робітничій партії Курдистану, яка вважається терористичною організацією у Туреччині. Сам мер Стамбула відкидає звинувачення.

Арешт політика викликав хвилю масштабних протестів. Вони проходили у Стамбулі, Анкарі та інших містах Туреччини. Минулої доби на протестах затримали понад 300 осіб. Влада попередила, що "не потерпить хаосу і провокацій".

Також соцмережа Х (Twitter) заблокувала акаунти користувачів, які поширювали інформацію про акції протестів.

Детальніше про причини протестів у Туреччині - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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