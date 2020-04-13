В Ужгороде из-за коронавируса на карантин закрыли больницу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За выходные у пяти медиков больницы подтвердили коронавирус

Ужгородскую районную больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, на выходных у пяти медицинских работников больницы подтвердили коронавирус. В связи с этим у всех пациентов и работников больницы отбирают анализы для ПЦР-тестирование, чтобы определить, есть ли у них коронавирус.

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Ужгородской областной инфекционной больнице от коронавируса скончался медработник. Умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района.

Кроме того, за последние сутки в Украине заболели коронавирусом 85 медиков.

Добавим, что треть от всех заболевших коронавирусом в Кировоградской области составляют медики. Из 142 инфицированных - 54 являются работникам медучреждений.

Также сообщалось, что в Житомирской области коронавирусом заразились одиннадцать работников медицинских учреждений. При этом отмечалось, что один случай был зафиксирован за последние сутки.

Отметим, что по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.