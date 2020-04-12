Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 12 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество выздоровевших в Украине превысило количество умерших

Число инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти. За прошедшие сутки оно увеличилось до 2511 случаев заболевания. При этом 45 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество летальных случаев выросло до 73 человек, из которых 32 мужчины и 41 женщина. По данным Минздрава, сегодня число выздоровевших превысило количество умерших от COVID-19 и составило 79 человек. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 12 апреля

Черновицкая область - 409 инфицированных. Область снова лидирует по числу инфицированных в стране. Среди заразившихся в регионе 5 священников, которые контактировали с большим числом прихожан. 3 марта в регионе было подтверждено первое заражение COVID-19, которое также стало первым во всей Украине.

Киев - 396 инфицированных. По сообщению мэра столицы, наибольшее число заболевших наблюдается в Печерском, Дарницком и Соломенском районах. На выходных усилено патрулирование в парках и общественных местах Киева. Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован 16 марта.

Ивано-Франковская область - 274 инфицированных. На сегодня Прикарпатье – это регион с самой высокой смертностью от коронавируса в Украине. Здесь зафиксировано 17 летальных случаев. В основном, это люди в возрасте 55-60 лет. Первый случай заражения COVID-19 подтвердился 19 марта.

Тернопольская область - 208 инфицированных. В Збаражском районе на Тернопольщине инфицирование COVID-19 было выявлено у священника, который контактировал с большим числом людей. Первое инфицирование коронавирусом в регионе подтвердилось 20 марта.

Винницкая область -151 инфицированный. По сообщению ОГА, 2-летний ребенок с Винничины, который находился в тяжелом состоянии, сегодня выздоровел от коронавируса. Впервые инфицирование COVID-19 в области было подтверждено 25 марта.

Киевская область - 149 инфицированных. По данным ОГА, в области подтверждено 155 случаев заражения, из которых 48 человек пребывает на лечении в больницах, а в самоизоляции – 107 инфицированных. Среди больных – 11 детей. Впервые заражение коронавирусом в области было подтверждено 17 марта.

Кировоградская область - 106 инфицированных. Почти половину инфицированных COVID-19 в области составляют медики. За последние сутки зафиксирована шестая смерть от коронавируса – в Кропивницком умер 71-летний мужчина. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 29 марта.

Ровненская область - 103 инфицированных. В Ровенской области коронавирусом заболел глава Сарненской РГА Александр Кохан. Он находится на самоизоляции. Первые 9 случаев заражения в области были подтверждены 27 марта также в Сарненском районе.

Львовская область - 96 инфицированных. По сообщению ОГА, во Львове подтвердили коронавирус у умершего ранее мужчины. Его госпитализировали с хронической пневмонией и сопутствующими болезнями, в том числе сахарным диабетом. Первое заражение в области было получено 20 марта.

Черкасская область - 93 инфицированных. По сообщению ОГА, сегодня в Черкасской инфекционной больнице от коронавируса умер 73-летний мужчина, которого госпитализировали 6 апреля в тяжелом состоянии. Первый случай заболевания на Черкащине был зафиксирован 22 марта.

Житомирская область - 74 инфицированных. На Житомирщине, по сообщению РГА, коронавирус нашли у 7-месячного ребенка в городе Коростышев, а также у членов семьи и двух врачей, которые с ними контактировали. Первое подтверждение заболевания в регионе было получено 12 марта.

Сумская область - 69 инфицированных. За последние сутки на Сумщине выявлены 6 новых случаев коронавируса. При этом по количеству инфицированных лидирует Конотопский район. Первый случай заражения в регионе был зафиксирован 25 марта.

Запорожская область - 64 инфицированных. Заболевание COVID-19 зарегистрировано в Токмакском районе у 54-летней жительницы. Также коронавирус выявлен у троих жителей Энергодара, двое из которых – дети. Первые случаи заражения в области были подтверждены 25 марта.

Закарпатская область - 60 инфицированных. Сегодня сообщается о седьмом случае заражения в Иршавском районе. Больной находится на лечении в инфекционном отделении районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Впервые инфицирование в области получило подтверждение 26 марта.

Днепропетровская область - 55 инфицированных. В Кривом Роге изолировали более 100 человек после контакта с инфицированной, среди которых – врачи и пациенты того медучреждения, где она лечилась. Первое заражение в области зафиксировано 19 марта.

Волынская область - 52 инфицированных. По информации главы Нововолынска, 11 апреля в районе зафиксирована смерть от коронавируса. Также сообщается о пяти людях, заразившихся от этого пациента. Впервые COVID-19 был найден в регионе 25 марта.

Одесская область - 51 инфицированный. По сообщению одесского мэра, в области 11 апреля инфицирование коронавирусом подтверждено у двух детей из Измаила, которые находятся в изоляции. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 24 марта.

Херсонская область - 28 инфицированных. По сообщению местной ОГА, за последние сутки здесь выявлен один инфицированный – это 35-летний житель Олешковского района. В Херсонской области на выходные город Олешки и село Малые Копаны закрыты на тотальный карантин. Первое заражение в регионе было подтверждено 25 марта.

Полтавская область - 24 инфицированных. За последние сутки на Полтавщине 4 новых случая заражения – все они выявлены в Миргороде. Впервые коронавирус был зафиксирован в области 27 марта.

Хмельницкая область - 18 инфицированных. Областной штаб по ликвидации ЧС информирует о том, что по состоянию на 11 апреля в области подтвержден COVID-19 у 19 человек, в том числе у двоих детей и трех медработников. Первый случай появления коронавируса зафиксирован 27 марта. Также сообщается о двух летальных случаях.

Донецкая область - 11 инфицированных. Сегодня сообщается о пяти случаях выздоровления в Мариуполе и Белозерской. Первый случай инфицирования в регионе был зафиксирован 18 марта.

Черниговская область - 9 инфицированных. За последние сутки здесь не выявлено ни одного нового случая коронавируса. Первое подтверждение заражения COVID-19 было зафиксировано 26 марта.

Харьковская область - 8 инфицированный. По сообщению и.о. главного санврача, в Харьковской области будут проводиться тесты на коронавирус всем больным пневмонией, в том числе – негоспитальной. Первый случай COVID-19 в регионе был подтвержден 28 марта.

Луганская область - 3 инфицированных. Число инфицированных в регионе на сегодняшний день не изменилось. Подтверждение первого инфицирования COVID-19 было получено 25 марта.

Николаевская область – официальных инфицированных нет. По сообщению главного санитарного врача Украины, 11 апреля в области зафиксированы первые два случая COVID-19. Заболевшие – граждане, которые вернулись из Польши. Таким образом, в стране не осталось областей, где нет больных коронавирусом.