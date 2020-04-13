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В Житомирской области коронавирус подтвердили у 11 медиков

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 15:43
В Житомирской области коронавирус подтвердили у 11 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 95 инфицированных COVID-19

В Житомирской области коронавирусом заразились 11 работников медицинских учреждений. Об этом на брифинге сообщил начальник управления департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последние сутки подтвердили еще один случай заболевания среди медиков. Состояние зараженных медработников удовлетворительное.

"Среди больных сегодня мы имеем 11 медицинских работников. Общее состояние у всех удовлетворительное, получают лечение стационарно и часть находится на амбулаторном", - рассказал Суслик.

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Опубліковано Житомирська ОДА Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Всего в Житомирской области по состоянию на утро 13 апреля подтверждены 95 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине по последним данным Министерства здравоохранения подтверждены 3102 заболевания COVID-19, из них 325 за последние сутки. Умерли от коронавируса 93 человека.

Также сообщалось, что за сутки в Украине заболели коронавирусом 85 медиков. Также за 12 апреля заразились 12 детей.

Кроме этого сообщалось, что треть от всех заболевших коронавирусом в Кировоградской области составляют медики. Из 142 инфицированных - 54 являются работникам медучреждений.

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