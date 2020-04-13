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В Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 10:00
В Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также за сутки заразились коронавирусом 12 детей

В Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, за сутки подтверждено 325 человек, которые заразились COVID-19.

"За сутки подтверждено 325 человек, из них 12 детей, и из них 85 медицинских работников", - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 97 пациентов выздоровели. Вместе с тем, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Также сообщалось, что в Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировали 85 случаев COVID-19.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

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