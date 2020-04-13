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В Ужгороді через коронавірус на карантин закрили лікарню

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 17:43
В Ужгороді через коронавірус на карантин закрили лікарню
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За вихідні у п'яти медиків лікарні підтвердили коронавірус

Ужгородську районну лікарню закрили на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, на вихідних у п'яти медичних працівників лікарні підтвердили коронавірус. У зв'язку з цим у всіх пацієнтів та працівників лікарні відбирають аналізи для ПЛР-тестування, щоб визначити, чи є у них коронавірус.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що в Ужгородської обласної інфекційної лікарні від коронавірусу помер медпрацівник. Померлий проживав у селищі Великий Бичків Рахівського району.

Крім того, за останню добу в Україні захворіли на коронавірус 85 медиків.

Додамо, що третина від усіх захворілих коронавірусом в Кіровоградській області складають медики. Зі 142 інфікованих - 54 є працівникам медустанов.

Також повідомлялося, що в Житомирській області коронавірусом заразилися одинадцять працівників медичних установ. При цьому зазначалося, що один випадок був зафіксований за останню добу.

Зазначимо, що станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадку інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 третій день перевищує смертність і на сьогодні складає 97 осіб.

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