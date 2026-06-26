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УЗ запускає новий поїзд з кондиціонером до популярного курорту в Одеській області

12:05 26.06.2026 Пт
2 хв
Графік руху спеціально синхронізували з рейсами поїздів далекого сполучення
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: УЗ запускає новий поїзд із Одеси (Getty Images)

"Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на період літнього сезону. Новий рейс почне курсувати вже з 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

  • Новий курортний маршрут: На літній сезон призначено додатковий регіональний поїзд Одеса - Кароліно-Бугаз.
  • Комфорт та швидкість: Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Час у дорозі становить всього 1 годину.
  • Синхронізація для регіонів: Графік рейсів підлаштовано під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова.
  • Купівля квитків: Проїзні документи вже доступні в офіційному застосунку перевізника.

Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме в обох напрямках по парних числах.

На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування. Час у дорозі становитиме близько однієї години.

Розклад руху

Поїзд вирушатиме:

  • з Одеси о 09:17 та прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18;
  • з Кароліно-Бугаза о 10:40 та прибуватиме до Одеси о 11:46.

В "Укрзалізниці" зазначили, що графік руху спеціально синхронізували з прибуттям до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців, а також міжнародних рейсів.

Завдяки цьому пасажири з інших регіонів України та з-за кордону зможуть без тривалого очікування продовжити подорож до узбережжя.

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Де придбати квитки

Квитки на новий регіональний поїзд уже доступні у застосунку "Укрзалізниці" в розділі "Дальні".

У компанії зазначають, що новий рейс стане альтернативою автомобільним поїздкам у літній сезон та допоможе пасажирам швидше дістатися морського узбережжя, оминаючи затори на дорогах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запроваджує літній графік руху поїздів. Перевізник запускає нові рейси, переводить частину маршрутів на щоденне курсування, прискорює окремі поїзди та подовжує популярні маршрути до гірських напрямків.

РБК-Україна також писало про рекордний попит на залізничні перевезення в Україні. "Укрзалізниця" повідомила, що за два тижні перевезла понад мільйон пасажирів, однак на найпопулярніших літніх напрямках, зокрема Київ - Одеса та Київ - Львів, попит у кілька разів перевищує кількість доступних місць. Ми розповідали, як встигнути купити квиток на поїзд.

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