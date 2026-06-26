УЗ запускає новий поїзд з кондиціонером до популярного курорту в Одеській області

"Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на період літнього сезону. Новий рейс почне курсувати вже з 28 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме в обох напрямках по парних числах.
На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування. Час у дорозі становитиме близько однієї години.
Поїзд вирушатиме:
В "Укрзалізниці" зазначили, що графік руху спеціально синхронізували з прибуттям до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців, а також міжнародних рейсів.
Завдяки цьому пасажири з інших регіонів України та з-за кордону зможуть без тривалого очікування продовжити подорож до узбережжя.
Квитки на новий регіональний поїзд уже доступні у застосунку "Укрзалізниці" в розділі "Дальні".
У компанії зазначають, що новий рейс стане альтернативою автомобільним поїздкам у літній сезон та допоможе пасажирам швидше дістатися морського узбережжя, оминаючи затори на дорогах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запроваджує літній графік руху поїздів. Перевізник запускає нові рейси, переводить частину маршрутів на щоденне курсування, прискорює окремі поїзди та подовжує популярні маршрути до гірських напрямків.
РБК-Україна також писало про рекордний попит на залізничні перевезення в Україні. "Укрзалізниця" повідомила, що за два тижні перевезла понад мільйон пасажирів, однак на найпопулярніших літніх напрямках, зокрема Київ - Одеса та Київ - Львів, попит у кілька разів перевищує кількість доступних місць. Ми розповідали, як встигнути купити квиток на поїзд.