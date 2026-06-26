RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

УЗ запускает новый поезд с кондиционером на популярный курорт в Одесской области

12:05 26.06.2026 Пт
2 мин
График движения специально синхронизировали с рейсами поездов дальнего сообщения
aimg Татьяна Веремеева
Фото: УЗ запускает новый поезд из Одессы (Getty Images)

"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом на период летнего сезона. Новый рейс начнет курсировать с 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Главное:

  • Новый курортный маршрут: На летний сезон назначен дополнительный региональный поезд Одесса - Каролино-Бугаз.
  • Комфорт и скорость: Пассажиров будет перевозить модернизированный поезд с кондиционерами. Время в пути составляет всего 1 час.
  • Синхронизация для регионов: График рейсов подстроен под утреннее прибытие в Одессу поездов из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Рахова.
  • Покупка билетов: Проездные документы уже доступны в официальном приложении перевозчика.

Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать в обоих направлениях по четным числам .

На маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования. Время в пути составит около часа.

Расписание движения

Поезд будет отправляться:

  • из Одессы в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18;
  • из Каролино-Бугаза в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46.

В "Укрзализныце" отметили, что график движения специально синхронизировали с прибытием в Одессу утренних поездов дальнего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов, а также международных рейсов.

Благодаря этому пассажиры из других регионов Украины и из-за границы смогут без длительного ожидания продолжить путешествие к побережью.

Читайте также: "Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето: полный список рейсов

Где купить билеты

Билеты на новый региональный поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".

В компании отмечают, что новый рейс станет альтернативой автомобильным поездкам в летний сезон и поможет пассажирам быстрее добраться до морского побережья, минуя пробки на дорогах.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня вводит летний график движения поездов. Перевозчик запускает новые рейсы, переводит часть маршрутов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные поезда и продлевает популярные маршруты в горные направления.

РБК-Украина также писало о рекордном спросе на железнодорожные перевозки в Украине. "Укрзализныця" сообщила, что через две недели перевезла более миллиона пассажиров, однако на самых популярных летних направлениях, в частности Киев - Одесса и Киев - Львов, спрос в несколько раз превышает количество доступных мест. Мы рассказывали, как успеть купить билет на поезд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяОдессаПоезда