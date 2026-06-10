В УЗ починається ажіотаж на квитки: як точно викупити місце, коли конкурентів аж сім

На початку літа в Україні фіксують рекордний попит на залізничні квитки. "Укрзалізниця" попереджає, що найближчими тижнями на одне місце можуть претендувати одразу 6-7 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Головне: Рекордний ажіотаж: На 80 тисяч реальних пасажирських місць щодня припадає близько 340 тисяч пошукових запитів у системі.

На 80 тисяч реальних пасажирських місць щодня припадає близько 340 тисяч пошукових запитів у системі. Дефіцит посилюватиметься: Перевізник прогнозує, що найближчими тижнями конкуренція зросте.

Перевізник прогнозує, що найближчими тижнями конкуренція зросте. Топ-маршрут літа: За перший тиждень сезону залізницею скористалися майже пів мільйона людей. Найбільш завантаженим став поїзд №104 "Львів - Лозова".

За перший тиждень сезону залізницею скористалися майже пів мільйона людей. Найбільш завантаженим став поїзд №104 "Львів - Лозова". Як спіймати квиток: Пасажирам радять купувати квитки за 20 днів до рейсу або налаштувати функцію автоматичного викупу в офіційному застосунку УЗ.

Пасажирам радять купувати квитки за 20 днів до рейсу або налаштувати функцію автоматичного викупу в офіційному застосунку УЗ. Пільговий резерв: Для українських військовослужбовців та їхніх сімей продовжує діяти спеціальний військовий резерв квитків, який можна оформити через застосунок "Армія+".

Попит на квитки стрімко зростає

В УЗ повідомили, що увійшли в найпіковіший період 2026 року. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на придбання квитків, тоді як залізницею щодня подорожують близько 80 тисяч пасажирів.

За прогнозами перевізника, найближчим часом конкуренція за місця лише посилюватиметься.

"Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток", - зазначили в компанії.

Загалом протягом літа "Укрзалізниця" планує перевезти близько 7 мільйонів пасажирів.

Який поїзд став найпопулярнішим

За перший тиждень літа поїздами УЗ скористалися 472 873 пасажири. Найбільш завантаженим виявився поїзд №104 "Львів - Лозова", який перевіз понад 13 тисяч пасажирів.

У компанії також пообіцяли регулярно публікувати інформацію про попит на перевезення, популярні маршрути та наявні можливості для пасажирів.

Як підвищити шанси купити квиток

В "Укрзалізниці" радять планувати поїздки заздалегідь. Продаж квитків на більшість рейсів відкривається за 20 днів до відправлення. Чим раніше пасажир визначиться з датою поїздки та почне відстежувати продаж, тим вищі його шанси отримати бажане місце.

Також у компанії рекомендують користуватися функцією автовикупу в застосунку УЗ. Для цього потрібно обрати необхідний поїзд і дату подорожі. Якщо квиток з'явиться у продажу, система автоматично його придбає.

Для військовослужбовців та членів їхніх родин діє спеціальний резерв квитків. Скористатися ним можна через застосунок "Армія+".