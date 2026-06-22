"Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо: повний список рейсів
У літньому графіку від "Укрзалізниці" збільшується кількість дитячих вагонів. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Головне:
- Кількість дитячих вагонів: збільшується до 16 одиниць у літньому графіку.
- Географія: вагони для юних пасажирів курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси.
- Доцільність: рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною.
- Доступність: у вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.
Як змінюється кількість дитячих вагонів
"Найкраще, що ми можемо дати родинам iз малечею - більше дитячих вагонів", - розповіли у компанії.
Так, від початку дії літнього графіка руху - з 28 червня - їхня кількість виросте з 13 до 16.
"Тож ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - поділились в "Укрзалізниці".
Уточнюється, що "ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa".
"Адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів", - пояснили українцям.
Зазначається, що "їхній рейтинг схвалення (NPS) залишається найвищим серед вагонів "Укрзалізниці", а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною".
На яких рейсах УЗ доступні дитячі вагони
Згідно з інформацією компанії, шукати дитячий вагон у застосунку "Укрзалізниці" можна на таких рейсах:
- №1/2 "Єдність" ("Харків - Івано-Франківськ");
- №15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Ясіня");
- №17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");
- №26/25 "Одеса - Ясіня";
- №41/42 "Дніпро - Трускавець";
- №81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");
- №95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");
- №351/352 "Київ - Кишинів".
Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:
- №93/94 "Харків - Холм";
- №123/124 "Харків - Чернівці";
- №353/354 "Бессарабія" ("Київ - Кишинів").
УЗ збільшує кількість дитячих вагонів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Особливості дитячих вагонів від "Укрзалізниці"
Насамкінець у компанії нагадали, що до поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.
Так, для батьків із немовлятами на борту передбачені:
- сповивальні столики;
- підігрівачі дитячого харчування;
- манежі для сну та повзання.
"Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку", - зауважили у прес-службі УЗ.
Під час подорожі для юних пасажирів передбачені:
- дитяча постіль;
- бізіборди;
- розмальовки;
- настільні ігри;
- обов'язкова вечірня аудіоказка.
Крім того, в усіх дитячих вагонах:
- працюють кондиціонери;
- пропонується спеціальне дитяче меню.
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