УЗ запускає новий поїзд з кондиціонером до популярного курорту в Одеській області
"Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на період літнього сезону. Новий рейс почне курсувати вже з 28 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
- Новий курортний маршрут: На літній сезон призначено додатковий регіональний поїзд Одеса - Кароліно-Бугаз.
- Комфорт та швидкість: Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Час у дорозі становить всього 1 годину.
- Синхронізація для регіонів: Графік рейсів підлаштовано під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова.
- Купівля квитків: Проїзні документи вже доступні в офіційному застосунку перевізника.
Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме в обох напрямках по парних числах.
На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування. Час у дорозі становитиме близько однієї години.
Розклад руху
Поїзд вирушатиме:
- з Одеси о 09:17 та прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18;
- з Кароліно-Бугаза о 10:40 та прибуватиме до Одеси о 11:46.
В "Укрзалізниці" зазначили, що графік руху спеціально синхронізували з прибуттям до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців, а також міжнародних рейсів.
Завдяки цьому пасажири з інших регіонів України та з-за кордону зможуть без тривалого очікування продовжити подорож до узбережжя.
Де придбати квитки
Квитки на новий регіональний поїзд уже доступні у застосунку "Укрзалізниці" в розділі "Дальні".
У компанії зазначають, що новий рейс стане альтернативою автомобільним поїздкам у літній сезон та допоможе пасажирам швидше дістатися морського узбережжя, оминаючи затори на дорогах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запроваджує літній графік руху поїздів. Перевізник запускає нові рейси, переводить частину маршрутів на щоденне курсування, прискорює окремі поїзди та подовжує популярні маршрути до гірських напрямків.
РБК-Україна також писало про рекордний попит на залізничні перевезення в Україні. "Укрзалізниця" повідомила, що за два тижні перевезла понад мільйон пасажирів, однак на найпопулярніших літніх напрямках, зокрема Київ - Одеса та Київ - Львів, попит у кілька разів перевищує кількість доступних місць. Ми розповідали, як встигнути купити квиток на поїзд.