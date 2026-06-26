УЗ запускає новий поїзд з кондиціонером до популярного курорту в Одеській області

"Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на період літнього сезону. Новий рейс почне курсувати вже з 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Новий курортний маршрут: На літній сезон призначено додатковий регіональний поїзд Одеса - Кароліно-Бугаз.

На літній сезон призначено додатковий регіональний поїзд Одеса - Кароліно-Бугаз. Комфорт та швидкість: Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Час у дорозі становить всього 1 годину.

Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Час у дорозі становить всього 1 годину. Синхронізація для регіонів: Графік рейсів підлаштовано під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова.

Графік рейсів підлаштовано під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова. Купівля квитків: Проїзні документи вже доступні в офіційному застосунку перевізника.

Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме в обох напрямках по парних числах.

На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування. Час у дорозі становитиме близько однієї години.

Розклад руху

Поїзд вирушатиме:

з Одеси о 09:17 та прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18;

о 09:17 та прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18; з Кароліно-Бугаза о 10:40 та прибуватиме до Одеси о 11:46.

В "Укрзалізниці" зазначили, що графік руху спеціально синхронізували з прибуттям до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців, а також міжнародних рейсів.

Завдяки цьому пасажири з інших регіонів України та з-за кордону зможуть без тривалого очікування продовжити подорож до узбережжя.

Де придбати квитки

Квитки на новий регіональний поїзд уже доступні у застосунку "Укрзалізниці" в розділі "Дальні".

У компанії зазначають, що новий рейс стане альтернативою автомобільним поїздкам у літній сезон та допоможе пасажирам швидше дістатися морського узбережжя, оминаючи затори на дорогах.