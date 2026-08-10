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Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР

09:07 10.08.2026 Пн
3 хв
РФ перевиконує плани
aimg Олена Чупровська aimg Уляна Безпалько
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР Фото: Названо кількість ракет "Іскандер", які Росія накопичила для ударів (росЗМІ)
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Попри санкції та втрати авіації, Росія нарощує випуск ракет - за деякими типами місячний план перевиконали вдвічі. Розвідка розкрила конкретні цифри.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".

План виконують на 110-120 відсотків

За основними типами ракетного озброєння Росія зараз виконує місячний план на рівні 110-120 відсотків. У липні план з виробництва крилатих ракет Х-101 виконали на 140 відсотків, "Калібрів" - на 111 відсотків, а крилатої ракети Х-35 - на 200 відсотків.

Скільки ракет випускають щомісяця

  • Х-101: план на серпень - 72 одиниці, стільки ж планували на липень, але фактично виготовили 87 ракет;
  • 3М14 "Калібр": план на серпень - 26 одиниць, у липні план був такий самий, а вийшло 29 ракет.

Чому авіацію застосовують рідше

У росіян є технічні проблеми з крилатими ракетами та літаками - не всі ракети сходять у момент пуску, розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Для страхування вони залучають резервну авіацію.

"Ті ракети Х-101, які в них не спрацьовують під час пуску, повторно відправляють на виробництво, щоби перевірити і усунути технічні проблеми", - сказав Скібіцький.

Куди йдуть ракети "Калібр"

Більшість вироблених "Калібрів" зараз спрямовують на оснащення інших флотів - усі нові бойові кораблі та підводні човни Росії обладнані цими системами. Фактично ракети йдуть у резерв.

Українська протиповітряна оборона збиває майже 100 відсотків "Калібрів" за наявності достатньої кількості зенітних ракет.

Запас "Іскандерів" наближається до 130 ракет

"За даними воєнної розвідки, станом на 5 серпня їхній запас, виділений для угруповання військ - близько 130 ракет 9М723", - каже Скібіцький.

При цьому плановий місячний показник виробництва - 60 одиниць. Проте у липні замість 60 вони виготовили 65.

Нова ракета "поверхня - поверхня" на базі С-400

"Та ракета, яку противник використовує під час атак - РМ-48У - спеціально створена і запускається по наземних цілям. Це не класична зенітна ракета, яку можна використовувати для ППО, просто для неї ЗРК С-400 використовують як пускову. Це ракета класу "поверхня - поверхня". Вона летить за балістичною траєкторією, має швидкість 6 Маха", - пояснили у розвідці.

Ворог наладив виробництво цієї ракети: план на серпень становить приблизно 40 одиниць, а орієнтовні запаси - до 400 одиниць.

Які нові ракети з'явилися у росіян

  • "Бандероль" та "Дань-Т" - баражуючі боєприпаси, які запускають з вертольотів, зараз відпрацьовують запуск і з літаків;
  • "Циркон" - ракета, яка з'явилася у арсеналі цього року;
  • модернізований "Онікс" - раніше бив лише по морських цілях, тепер отримав збільшену дальність і потужнішу бойову частину та може вражати наземні об'єкти.

Раніше позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом.

За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет "Іскандер", а також продовжують виробництво ракет до С-400 та "Циркони" - сумарно до 100-150 нових ракет на місяць.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у липні українська протиповітряна оборона перехопила понад 5300 дронів і ракет під час відбиття масованих атак.

За даними військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української ППО.

Також, за даними військової розвідки, Росія ще влітку виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс".

За сім місяців цього року в РФ виготовили 33 ракети "Циркон" і 60 ракет "Онікс".

Крім того, у розвідці повідомили, що Росія призупинила виробництво ракет "Кинджал" через низьку точність влучань.

Вивільнені ресурси та паливо тепер спрямовують на виробництво інших балістичних ракет.

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