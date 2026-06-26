УЗ запускает новый поезд с кондиционером на популярный курорт в Одесской области

"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом на период летнего сезона. Новый рейс начнет курсировать с 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Главное: Новый курортный маршрут: На летний сезон назначен дополнительный региональный поезд Одесса - Каролино-Бугаз.

На летний сезон назначен дополнительный региональный поезд Одесса - Каролино-Бугаз. Комфорт и скорость: Пассажиров будет перевозить модернизированный поезд с кондиционерами. Время в пути составляет всего 1 час.

Пассажиров будет перевозить модернизированный поезд с кондиционерами. Время в пути составляет всего 1 час. Синхронизация для регионов: График рейсов подстроен под утреннее прибытие в Одессу поездов из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Рахова.

График рейсов подстроен под утреннее прибытие в Одессу поездов из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Рахова. Покупка билетов: Проездные документы уже доступны в официальном приложении перевозчика.

Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать в обоих направлениях по четным числам .

На маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования. Время в пути составит около часа.

Расписание движения

Поезд будет отправляться:

из Одессы в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18;

в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18; из Каролино-Бугаза в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46.

В "Укрзализныце" отметили, что график движения специально синхронизировали с прибытием в Одессу утренних поездов дальнего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов, а также международных рейсов.

Благодаря этому пассажиры из других регионов Украины и из-за границы смогут без длительного ожидания продолжить путешествие к побережью.

Где купить билеты

Билеты на новый региональный поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".

В компании отмечают, что новый рейс станет альтернативой автомобильным поездкам в летний сезон и поможет пассажирам быстрее добраться до морского побережья, минуя пробки на дорогах.