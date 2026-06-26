УЗ запускает новый поезд с кондиционером на популярный курорт в Одесской области
"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом на период летнего сезона. Новый рейс начнет курсировать с 28 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
Главное:
- Новый курортный маршрут: На летний сезон назначен дополнительный региональный поезд Одесса - Каролино-Бугаз.
- Комфорт и скорость: Пассажиров будет перевозить модернизированный поезд с кондиционерами. Время в пути составляет всего 1 час.
- Синхронизация для регионов: График рейсов подстроен под утреннее прибытие в Одессу поездов из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Рахова.
- Покупка билетов: Проездные документы уже доступны в официальном приложении перевозчика.
Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать в обоих направлениях по четным числам .
На маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования. Время в пути составит около часа.
Расписание движения
Поезд будет отправляться:
- из Одессы в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18;
- из Каролино-Бугаза в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46.
В "Укрзализныце" отметили, что график движения специально синхронизировали с прибытием в Одессу утренних поездов дальнего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов, а также международных рейсов.
Благодаря этому пассажиры из других регионов Украины и из-за границы смогут без длительного ожидания продолжить путешествие к побережью.
Где купить билеты
Билеты на новый региональный поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".
В компании отмечают, что новый рейс станет альтернативой автомобильным поездкам в летний сезон и поможет пассажирам быстрее добраться до морского побережья, минуя пробки на дорогах.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня вводит летний график движения поездов. Перевозчик запускает новые рейсы, переводит часть маршрутов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные поезда и продлевает популярные маршруты в горные направления.
РБК-Украина также писало о рекордном спросе на железнодорожные перевозки в Украине. "Укрзализныця" сообщила, что через две недели перевезла более миллиона пассажиров, однако на самых популярных летних направлениях, в частности Киев - Одесса и Киев - Львов, спрос в несколько раз превышает количество доступных мест. Мы рассказывали, как успеть купить билет на поезд.