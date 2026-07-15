УЗ запускає додатковий "літературний" поїзд: куди він повезе пасажирів і в які дні
"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення в Луцьку міжнародного літературного фестивалю. Він з'єднає північний захід із Києвом (через Рівне).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Головне:
- Додатковий рейс: "Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк" спеціально до літературного фестивалю "Фронтера".
- Дати курсування: додатковий поїзд призначили на 25-26 липня.
- Графік руху: з Києва поїзд відправлятиметься о 07:00, зупинятиметься в Рівному й прибуватиме до Луцька о 12:44, зворотно він вирушатиме о 15:49.
- Культурна програма: пасажирів Frontera Express очікують "поетичні паузи" на борту з читанням віршів наживо, а також літературні подарунки на випадкових місцях (у суботньому рейсі).
- Технічний момент: через плановий ремонт щоденного поїзда Skoda на піковий період задіяно швидкісний поїзд Hyundai.
В які дати курсуватиме цей поїзд
У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає окремий поїзд до Луцька з нагоди проведення VI міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" (логістичним партнером якого виступить УЗ).
Йдеться про призначення додаткового швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк":
- на суботу 25 липня;
- на неділю, 26 липня.
Саме в ці дати в місті відбуватиметься літературний фестиваль (який традиційно об'єднає літературу, музику, стендап, медіа та дипломатію).
УЗ призначає додатковий Frontera Express до Луцька (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Розклад руху поїзда з Києва й назад
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", додатковий швидкісний поїзд:
- вирушатиме з Києва о 07:00;
- зупинятиметься в Рівному о 11:15 - 11:17;
- прибуватиме до Луцька о 12:44.
У зворотному напрямку це поїзд:
- вирушатиме з Луцька о 15:49;
- зупинятиметься в Рівному о 17:00 - 17:02;
- прибуватиме до Києва о 21:15.
Які сюрпризи чекають пасажирів Frontera Express
Пасажирам розповіли, що Frontera Express матиме поетичні паузи на борту. Йдеться про читання поезії наживо.
Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу "Київ - Луцьк" на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки:
- від "Фронтери";
- від видавництвa "Лабораторія";
- від "Укрзалізниці".
Насамкінець у компанії нагадали, що раніше на напрямку "Київ - Луцьк" курсував щоденний поїзд Skoda. Але він наразі перебуває на плановому ремонті й повернеться тільки наприкінці року.
"Для призначення додаткового поїзда в піковий період використовується поїзд Hyundai", - підсумували в УЗ.
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