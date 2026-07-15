УЗ запускає додатковий "літературний" поїзд: куди він повезе пасажирів і в які дні

"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення в Луцьку міжнародного літературного фестивалю. Він з'єднає північний захід із Києвом (через Рівне).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Головне: Додатковий рейс : "Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк" спеціально до літературного фестивалю "Фронтера".

: "Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк" спеціально до літературного фестивалю "Фронтера". Дати курсування : додатковий поїзд призначили на 25-26 липня.

: додатковий поїзд призначили на 25-26 липня. Графік руху : з Києва поїзд відправлятиметься о 07:00, зупинятиметься в Рівному й прибуватиме до Луцька о 12:44, зворотно він вирушатиме о 15:49.

: з Києва поїзд відправлятиметься о 07:00, зупинятиметься в Рівному й прибуватиме до Луцька о 12:44, зворотно він вирушатиме о 15:49. Культурна програма : пасажирів Frontera Express очікують "поетичні паузи" на борту з читанням віршів наживо, а також літературні подарунки на випадкових місцях (у суботньому рейсі).

: пасажирів Frontera Express очікують "поетичні паузи" на борту з читанням віршів наживо, а також літературні подарунки на випадкових місцях (у суботньому рейсі). Технічний момент: через плановий ремонт щоденного поїзда Skoda на піковий період задіяно швидкісний поїзд Hyundai.

В які дати курсуватиме цей поїзд

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає окремий поїзд до Луцька з нагоди проведення VI міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" (логістичним партнером якого виступить УЗ).

Йдеться про призначення додаткового швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк":

на суботу 25 липня;

на неділю, 26 липня.

Саме в ці дати в місті відбуватиметься літературний фестиваль (який традиційно об'єднає літературу, музику, стендап, медіа та дипломатію).

УЗ призначає додатковий Frontera Express до Луцька (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад руху поїзда з Києва й назад

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", додатковий швидкісний поїзд:

вирушатиме з Києва о 07:00;

зупинятиметься в Рівному о 11:15 - 11:17;

прибуватиме до Луцька о 12:44.

У зворотному напрямку це поїзд:

вирушатиме з Луцька о 15:49;

зупинятиметься в Рівному о 17:00 - 17:02;

прибуватиме до Києва о 21:15.

Які сюрпризи чекають пасажирів Frontera Express

Пасажирам розповіли, що Frontera Express матиме поетичні паузи на борту. Йдеться про читання поезії наживо.

Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу "Київ - Луцьк" на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки:

від "Фронтери";

від видавництвa "Лабораторія";

від "Укрзалізниці".

Насамкінець у компанії нагадали, що раніше на напрямку "Київ - Луцьк" курсував щоденний поїзд Skoda. Але він наразі перебуває на плановому ремонті й повернеться тільки наприкінці року.

"Для призначення додаткового поїзда в піковий період використовується поїзд Hyundai", - підсумували в УЗ.