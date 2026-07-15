УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни
"Укрзализныця" запускает дополнительный скоростной поезд по случаю проведения в Луцке международного литературного фестиваля. Он соединит северо-запад с Киевом (через Ровно).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
- Дополнительный рейс: "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк" специально к литературному фестивалю "Фронтера".
- Даты курсирования: дополнительный поезд назначили на 25-26 июля.
- График движения: из Киева поезд будет отправляться в 07:00, останавливаться в Ровно и прибывать в Луцк в 12:44, обратно он будет отправляться в 15:49.
- Культурная программа: пассажиров Frontera Express ожидают "поэтические паузы" на борту с чтением стихов вживую, а также литературные подарки на случайных местах (в субботнем рейсе).
- Технический момент: из-за планового ремонта ежедневного поезда Skoda на пиковый период задействован скоростной поезд Hyundai.
В какие даты будет курсировать этот поезд
В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает отдельный поезд в Луцк по случаю проведения VI международного литературного фестиваля "Фронтера" (логистическим партнером которого выступит УЗ).
Речь идет о назначении дополнительного скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк":
- на субботу, 25 июля;
- на воскресенье, 26 июля.
Именно в эти даты в городе будет проходить литературный фестиваль (который традиционно объединит литературу, музыку, стендап, медиа и дипломатию).
УЗ назначает дополнительный Frontera Express в Луцк (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Расписание движения поезда из Киева и обратно
Согласно информации "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд:
- будет отправляться из Киева в 07:00;
- будет останавливаться в Ровно в 11:15 - 11:17;
- будет прибывать в Луцк в 12:44.
В обратном направлении это поезд:
- будет отправляться из Луцка в 15:49;
- будет останавливаться в Ровно в 17:00 - 17:02;
- будет прибывать в Киев в 21:15.
Какие сюрпризы ждут пассажиров Frontera Express
Пассажирам рассказали, что Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту. Речь идет о чтении поэзии вживую.
Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса "Киев - Луцк" на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки:
- от "Фронтеры";
- от издательства "Лаборатория";
- от "Укрзализныци".
В заключение в компании напомнили, что раньше на направлении "Киев - Луцк" курсировал ежедневный поезд Skoda. Но он сейчас находится на плановом ремонте и вернется только в конце года.
"Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai", - подытожили в УЗ.
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