ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни

13:16 15.07.2026 Ср
3 мин
Обычная поездка может превратиться в настоящее культурное приключение с сюрпризами
aimg Ирина Костенко
УЗ запускает дополнительный "литературный" поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дни УЗ запускает дополнительный Frontera Express (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

"Укрзализныця" запускает дополнительный скоростной поезд по случаю проведения в Луцке международного литературного фестиваля. Он соединит северо-запад с Киевом (через Ровно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Главное:

  • Дополнительный рейс: "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк" специально к литературному фестивалю "Фронтера".
  • Даты курсирования: дополнительный поезд назначили на 25-26 июля.
  • График движения: из Киева поезд будет отправляться в 07:00, останавливаться в Ровно и прибывать в Луцк в 12:44, обратно он будет отправляться в 15:49.
  • Культурная программа: пассажиров Frontera Express ожидают "поэтические паузы" на борту с чтением стихов вживую, а также литературные подарки на случайных местах (в субботнем рейсе).
  • Технический момент: из-за планового ремонта ежедневного поезда Skoda на пиковый период задействован скоростной поезд Hyundai.

В какие даты будет курсировать этот поезд

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает отдельный поезд в Луцк по случаю проведения VI международного литературного фестиваля "Фронтера" (логистическим партнером которого выступит УЗ).

Речь идет о назначении дополнительного скоростного поезда "Интерсити" №755/756 "Киев - Луцк":

  • на субботу, 25 июля;
  • на воскресенье, 26 июля.

Именно в эти даты в городе будет проходить литературный фестиваль (который традиционно объединит литературу, музыку, стендап, медиа и дипломатию).

УЗ запускает дополнительный &quot;литературный&quot; поезд: куда он повезет пассажиров и в какие дниУЗ назначает дополнительный Frontera Express в Луцк (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание движения поезда из Киева и обратно

Согласно информации "Укрзализныци", дополнительный скоростной поезд:

  • будет отправляться из Киева в 07:00;
  • будет останавливаться в Ровно в 11:15 - 11:17;
  • будет прибывать в Луцк в 12:44.

В обратном направлении это поезд:

  • будет отправляться из Луцка в 15:49;
  • будет останавливаться в Ровно в 17:00 - 17:02;
  • будет прибывать в Киев в 21:15.
Читайте также: "Укрзализныця" запустила летний график поездов: куда теперь проще доехать

Какие сюрпризы ждут пассажиров Frontera Express

Пассажирам рассказали, что Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту. Речь идет о чтении поэзии вживую.

Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса "Киев - Луцк" на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки:

  • от "Фронтеры";
  • от издательства "Лаборатория";
  • от "Укрзализныци".

В заключение в компании напомнили, что раньше на направлении "Киев - Луцк" курсировал ежедневный поезд Skoda. Но он сейчас находится на плановом ремонте и вернется только в конце года.

"Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai", - подытожили в УЗ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие услуги в вагонах - бесплатные и за что могут оштрафовать пассажиров в поездах.

Кроме того, мы объясняли, на какие поезда купить билеты тяжелее всего и как УЗ с этим борется.

Читайте также, как поезд может стать мишенью - когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Укрзализныця Луцк Интерсити Поезда Поезд Билеты Пассажиры
Новости
Корецкий уже встретился со "Слугами народа" как кандидат в премьеры: все детали
Корецкий уже встретился со "Слугами народа" как кандидат в премьеры: все детали
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки