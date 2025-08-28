ua en ru
УЗ попередила про затримку та зміни маршрутів низки поїздів через обстріли РФ

Четвер 28 серпня 2025 17:47
УЗ попередила про затримку та зміни маршрутів низки поїздів через обстріли РФ Фото: УЗ попередила про затримку та зміни маршрутів низки поїздів через обстріли РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російських обстрілів 28 серпня "Укрзалізниці" довелося змінити графіки та маршрути низки поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Через запізнення внаслідок обстрілу маємо брак часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож два поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро", - йдеться в повідомленні.

  • Поїзд №3/4 Ужгород-Запоріжжя прямуватиме тільки до Дніпра. Пасажири, які планують сісти на зворотний рейс цього поїзда із Запоріжжя, будуть посаджені в додатковий поїзд №293/294, а по станції Дніпро перейдуть у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро-Ужгород.
  • Пасажири поїзда №3/4 Ужгород-Дніпро/Запоріжжя, які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя.
  • Поїзд №32 Перемишль-Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра. Пасажири цього поїзда також будуть пересаджені у вагони поїзда №293/294 до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться стандартним порядком.
  • Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя-Київ відправиться із Запоріжжя без частини вагонів, які чекатимуть по станції Дніпро. Пасажирів поїзда буде розсаджено по наявних вагонах, а по станції Дніпро вони зможуть перейти у свої вагони на місця згідно з квитками.

Внаслідок ранкового обстрілу також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро - Івано-Франківськ.

Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год 30 хв, проте забере всіх пасажирів по маршруту.

"Просимо пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда", - зазначили в УЗ.

Обстріл України 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку - по Україні було випущено понад 600 дронів і ракет різного типу.

Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 18 постраждалих.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

