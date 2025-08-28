УЗ попередила про затримку та зміни маршрутів низки поїздів через обстріли РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Через запізнення внаслідок обстрілу маємо брак часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож два поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Поїзд №3/4 Ужгород-Запоріжжя прямуватиме тільки до Дніпра. Пасажири, які планують сісти на зворотний рейс цього поїзда із Запоріжжя, будуть посаджені в додатковий поїзд №293/294, а по станції Дніпро перейдуть у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро-Ужгород.

Пасажири поїзда №3/4 Ужгород-Дніпро/Запоріжжя , які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя.

, які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя. Поїзд №32 Перемишль-Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра. Пасажири цього поїзда також будуть пересаджені у вагони поїзда №293/294 до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться стандартним порядком.

Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя-Київ відправиться із Запоріжжя без частини вагонів, які чекатимуть по станції Дніпро. Пасажирів поїзда буде розсаджено по наявних вагонах, а по станції Дніпро вони зможуть перейти у свої вагони на місця згідно з квитками.

Внаслідок ранкового обстрілу також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро - Івано-Франківськ.

Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год 30 хв, проте забере всіх пасажирів по маршруту.

"Просимо пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда", - зазначили в УЗ.