УЗ предупредила о задержке и изменениях маршрутов ряда поездов из-за обстрелов РФ

Четверг 28 августа 2025 17:47
УЗ предупредила о задержке и изменениях маршрутов ряда поездов из-за обстрелов РФ Фото: УЗ предупредила о задержке и изменениях маршрутов ряда поездов из-за обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вследствие российских обстрелов 28 августа "Укрзализныце" пришлось изменить графики и маршруты ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Из-за опоздания в результате обстрела имеем недостаток времени для полноценного оборота по маршруту двух поездов, поэтому два поезда сегодня будут курсировать только с/до станции Днепр", - говорится в сообщении.

  • Поезд №3/4 Ужгород-Запорожье будет следовать только до Днепра. Пассажиры, которые планируют сесть на обратный рейс этого поезда из Запорожья, будут посажены в дополнительный поезд №293/294, а по станции Днепр перейдут в свой поезд №4/3 Запорожье/Днепр-Ужгород.
  • Пассажиры поезда №3/4 Ужгород-Днепр/Запорожье, которые прибудут в Днепр, поедут в Запорожье тем же поездом №293/294, который привезет пассажиров из Запорожья.
  • Поезд №32 Перемышль-Запорожье сегодня будет курсировать только до Днепра. Пассажиры этого поезда также будут пересажены в вагоны поезда №293/294 в Запорожье. Обратный рейс поезда на Перемышль из Запорожья отправится стандартным порядком.
  • Вследствие этих изменений поезд №38 Запорожье-Киев отправится из Запорожья без части вагонов, которые будут ждать по станции Днепр. Пассажиры поезда будут рассажены по имеющимся вагонам, а по станции Днепр они смогут перейти в свои вагоны на места согласно билетам.

Вследствие утреннего обстрела также со значительной задержкой около 6 часов сейчас следует поезд №61 Днепр - Ивано-Франковск.

Обратный рейс этого поезда из Ивано-Франковска также будет следовать с задержкой около 5 ч 30 мин, однако заберет всех пассажиров по маршруту.

"Просим пассажиров ожидать прибытия рейса на вокзалах: железнодорожники пытаются максимально сократить время задержки поезда", - отметили в УЗ.

Обстрел Украины 28 августа

Напомним, этой ночью, 28 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку - по Украине было выпущено более 600 дронов и ракет различного типа.

Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов "Интерсити+".

Кроме того, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. На данный момент известно о 18 пострадавших.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

