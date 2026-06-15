УЗ попередила про затримки поїздів: які рейси найбільше відстають від графіка

Через пошкодження залізничної інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів низка поїздів в Україні курсує із суттєвим запізненням. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними "Укрзалізниці", найбільші відхилення від графіка наразі мають такі поїзди:
У компанії пояснили, що причиною стали пошкодження інфраструктури, а також необхідність додаткових зупинок для евакуації пасажирів.
Попри це, рух поїздів далекого сполучення не зупиняли. Залізничне сполучення між регіонами, зокрема з Дніпром, продовжує працювати.
В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за інформацією про свій рейс, оскільки час затримки може змінюватися.
Актуальні дані про рух поїздів можна перевіряти на офіційних ресурсах перевізника, а також звертати увагу на оголошення на вокзалах і в поїздах.
У компанії додали, що для мінімізації затримок використовують допоміжні локомотиви та оперативно коригують маршрути, щоб якомога швидше доставити пасажирів до місць призначення.
Нагадаємо, Росія вчергове завдала масованого удару по Україні в ніч на 15 червня. У Харкові внаслідок повторної атаки загинули п’ятеро рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу. В Сумах безпілотник атакував житловий багатоквартирний будинок.
Найбільше минулої ночі постраждав Київ. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, об'єкти культурної спадщини та цивільна інфраструктура. Кількість постраждалих у столиці зросла до 30 осіб.
Під ударом опинилася й Київська область. У регіоні зафіксовано руйнування житлових будинків, серед постраждалих є дитина.
Крім того, російська атака пошкодила Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Внаслідок пожежі була знищена найбільша та найстаріша в Україні колекція сценічних костюмів.
За даними української влади, під час нічного обстрілу Росія застосувала балістичні ракети, зокрема "Циркони", а також ударні безпілотники. Загалом по Україні було випущено близько 70 ракет і 611 дронів.