УЗ попередила про затримки поїздів: які рейси найбільше відстають від графіка

Які поїзди запізнюються найбільше

За даними "Укрзалізниці", найбільші відхилення від графіка наразі мають такі поїзди:

№53/54 Одеса - Дніпро - затримка понад 3 години 50 хвилин;

- затримка понад 3 години 50 хвилин; №39/40 Запоріжжя - Солотвино - понад 3 години 40 хвилин;

- понад 3 години 40 хвилин; №75/76 Кривий Ріг - Київ - понад 3 години 30 хвилин;

- понад 3 години 30 хвилин; №21/22 Харків - Львів - понад 3 години 30 хвилин;

- понад 3 години 30 хвилин; №65/66 Київ - Суми - понад 3 години 30 хвилин;

- понад 3 години 30 хвилин; №45/46 Харків - Ужгород - понад 3 години 30 хвилин;

- понад 3 години 30 хвилин; №21/22 Львів - Харків - понад 3 години 15 хвилин;

- понад 3 години 15 хвилин; №7/8 Одеса - Харків - близько 3 годин.

Чому виникли затримки

У компанії пояснили, що причиною стали пошкодження інфраструктури, а також необхідність додаткових зупинок для евакуації пасажирів.

Попри це, рух поїздів далекого сполучення не зупиняли. Залізничне сполучення між регіонами, зокрема з Дніпром, продовжує працювати.

Що радять пасажирам

В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам стежити за інформацією про свій рейс, оскільки час затримки може змінюватися.

Актуальні дані про рух поїздів можна перевіряти на офіційних ресурсах перевізника, а також звертати увагу на оголошення на вокзалах і в поїздах.

У компанії додали, що для мінімізації затримок використовують допоміжні локомотиви та оперативно коригують маршрути, щоб якомога швидше доставити пасажирів до місць призначення.

Атака на Україну 15 червня

Нагадаємо, Росія вчергове завдала масованого удару по Україні в ніч на 15 червня. У Харкові внаслідок повторної атаки загинули п’ятеро рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу. В Сумах безпілотник атакував житловий багатоквартирний будинок.

Найбільше минулої ночі постраждав Київ. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, об'єкти культурної спадщини та цивільна інфраструктура. Кількість постраждалих у столиці зросла до 30 осіб.

Під ударом опинилася й Київська область. У регіоні зафіксовано руйнування житлових будинків, серед постраждалих є дитина.