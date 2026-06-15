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У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина

05:27 15.06.2026 Пн
2 хв
Інформація щодо стану постраждалих уточнюється
aimg Юлія Маловічко
У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина Фото: працівники ДСНС (Getty Images)
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Суми атакували вночі російські дрони - зафіксовано влучання двох російських БпЛА по цивільній інфраструктурі. Зокрема, дрон поцілив у балкон однієї з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Один безпілотник влучив у багатоповерхівку в Ковпаківському районі. Він поцілив у балкон однієї з квартир. Попередньо, постраждали троє людей, серед них - дитина. Інформація щодо їхнього стану уточнюється. Постраждалим надають необхідну допомогу", - написав чиновник.

Григоров також додав, що ще один безпілотник ворога атакував центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю.

"Попередньо, тут обійшлося без постраждалих. Усі наслідки атак уточнюються", - підкреслив очільник ОДА.

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Як відомо, РФ здіснила масований обстріл України в ніч на 15 червня. Ворог застосував ракети, дрони та керовані авіаційні бомби.

Окрім Сум під обстріл потрапили, зокрема, Київ та Харків. У столиці зафіксовані численні пожежі житлових будинків та інших будівель та споруд. Горіла також Києво-Печерська лавра.

В Харкові ще напередодні зафіксовано влучання в музей, а близько опівночі понеділка окупанти вдарили по одному з підприємств. Як у Києві, так і в Харкові постраждали люди, поки остаточна їх кількість не називається.

Також в Харкові загинуло п'ятеро рятувальників під час гасіння пожежі, яка спалахнула після попереднього обстрілу. Ще стільки ж зазнали поранеь, про що повідомив сам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Чиновник висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав українців берегти себе під час повітряних тривог.

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