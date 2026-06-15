У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина

Суми атакували вночі російські дрони - зафіксовано влучання двох російських БпЛА по цивільній інфраструктурі. Зокрема, дрон поцілив у балкон однієї з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Один безпілотник влучив у багатоповерхівку в Ковпаківському районі. Він поцілив у балкон однієї з квартир. Попередньо, постраждали троє людей, серед них - дитина. Інформація щодо їхнього стану уточнюється. Постраждалим надають необхідну допомогу", - написав чиновник.

Григоров також додав, що ще один безпілотник ворога атакував центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю.

"Попередньо, тут обійшлося без постраждалих. Усі наслідки атак уточнюються", - підкреслив очільник ОДА.

Як відомо, РФ здіснила масований обстріл України в ніч на 15 червня. Ворог застосував ракети, дрони та керовані авіаційні бомби.