UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус

"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів у деяких регіонах (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про зміни в русі поїздів у чотирьох областях. Частина рейсів сьогодні, 18 лютого, виконується у поєднанні з автобусними перевезеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

Сумська область

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 18 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують:

  • до Конотопа;
  • з Конотопа.

Харківська і Донецька області

У Харківській та Донецькій областях пасажирів перехоплюють автобуси:

  • від Лозової;
  • до Краматорська.

Тим часом на Ізюм - курсують регіональні експреси за графіком, без збоїв.

Запорізька область

У Запорізькій області впродовж 18 лютого до та з Дніпра курсуватимуть поїзди:

  • №86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";
  • №5/6 "Ясіня - Запоріжжя";
  • №39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";
  • №731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";
  • №128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".

"Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям - автобусами", - уточнили в "Укрзалізниці".

Повідомляється, що решта рейсів далекого сполучення планується:

  • із Запоріжжя;
  • до Запоріжжя.

"Але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", - наголосили у компанії.

Про що "Укрзалізниця" просить пасажирів

Насамкінець в УЗ звернулись до пасажирів із важливими проханнями:

  • орієнтуватися під час подорожей на вказівки провідників і вокзальників;
  • увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".

"Наші моніторингові групи тримають вказані регіони під посиленим контролем, їдемо далі", - підсумували у компанії.

Оперативна інформація про рух поїздів 18 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України.

Крім того, ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяІнфраструктураАтака дронівАвтобусиРакетна атакаПотягиПасажири