УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус

Сумська область

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 18 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують:

до Конотопа;

з Конотопа.

Харківська і Донецька області

У Харківській та Донецькій областях пасажирів перехоплюють автобуси:

від Лозової;

до Краматорська.

Тим часом на Ізюм - курсують регіональні експреси за графіком, без збоїв.

Запорізька область

У Запорізькій області впродовж 18 лютого до та з Дніпра курсуватимуть поїзди:

№86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";

№5/6 "Ясіня - Запоріжжя";

№39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";

№731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";

№128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".

"Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям - автобусами", - уточнили в "Укрзалізниці".

Повідомляється, що решта рейсів далекого сполучення планується:

із Запоріжжя;

до Запоріжжя.

"Але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", - наголосили у компанії.

Про що "Укрзалізниця" просить пасажирів

Насамкінець в УЗ звернулись до пасажирів із важливими проханнями:

орієнтуватися під час подорожей на вказівки провідників і вокзальників;

увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".

"Наші моніторингові групи тримають вказані регіони під посиленим контролем, їдемо далі", - підсумували у компанії.

Оперативна інформація про рух поїздів 18 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)