УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про зміни в русі поїздів у чотирьох областях. Частина рейсів сьогодні, 18 лютого, виконується у поєднанні з автобусними перевезеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 18 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують:
У Харківській та Донецькій областях пасажирів перехоплюють автобуси:
Тим часом на Ізюм - курсують регіональні експреси за графіком, без збоїв.
У Запорізькій області впродовж 18 лютого до та з Дніпра курсуватимуть поїзди:
"Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям - автобусами", - уточнили в "Укрзалізниці".
Повідомляється, що решта рейсів далекого сполучення планується:
"Але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", - наголосили у компанії.
Насамкінець в УЗ звернулись до пасажирів із важливими проханнями:
"Наші моніторингові групи тримають вказані регіони під посиленим контролем, їдемо далі", - підсумували у компанії.
