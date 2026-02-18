УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус

Сумская область

Согласно оперативной информации компании по состоянию на 18 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют:

до Конотопа;

из Конотопа.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях пассажиров перехватывают автобусы:

от Лозовой;

до Краматорска.

Тем временем на Изюм - курсируют региональные экспрессы по графику, без сбоев.

Запорожская область

В Запорожской области в течение 18 февраля в и из Днепра будут курсировать поезда:

№86/85 "Львов - Запорожье - Львов";

№5/6 "Ясиня - Запорожье";

№39/40 "Солотвино - Запорожье - Солотвино";

№731/732 "Киев - Запорожье - Киев";

№128/127 "Львов - Запорожье - Львов".

"Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем - автобусами", - уточнили в "Укрзализныце".

Сообщается, что остальные рейсы дальнего сообщения планируется:

из Запорожья;

до Запорожья.

"Но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", - подчеркнули в компании.

О чем "Укрзализныця" просит пассажиров

В завершение в УЗ обратились к пассажирам с важными просьбами:

ориентироваться во время путешествий на указания проводников и вокзальщиков;

включить push-уведомления в приложении "Укрзализныци".

"Наши мониторинговые группы держат указанные регионы под усиленным контролем, едем дальше", - подытожили в компании.

Оперативная информация о движении поездов 18 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)