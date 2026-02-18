УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус

"Укрзализныця" предупредила пассажиров об изменениях в движении поездов в четырех областях. Часть рейсов сегодня, 18 февраля, выполняется в сочетании с автобусными перевозками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно оперативной информации компании по состоянию на 18 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют:
В Харьковской и Донецкой областях пассажиров перехватывают автобусы:
Тем временем на Изюм - курсируют региональные экспрессы по графику, без сбоев.
В Запорожской области в течение 18 февраля в и из Днепра будут курсировать поезда:
"Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем - автобусами", - уточнили в "Укрзализныце".
Сообщается, что остальные рейсы дальнего сообщения планируется:
"Но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", - подчеркнули в компании.
В завершение в УЗ обратились к пассажирам с важными просьбами:
"Наши мониторинговые группы держат указанные регионы под усиленным контролем, едем дальше", - подытожили в компании.
