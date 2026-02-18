УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус
"Укрзалізниця" попередила пасажирів про зміни в русі поїздів у чотирьох областях. Частина рейсів сьогодні, 18 лютого, виконується у поєднанні з автобусними перевезеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Сумська область
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 18 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують:
- до Конотопа;
- з Конотопа.
Харківська і Донецька області
У Харківській та Донецькій областях пасажирів перехоплюють автобуси:
- від Лозової;
- до Краматорська.
Тим часом на Ізюм - курсують регіональні експреси за графіком, без збоїв.
Запорізька область
У Запорізькій області впродовж 18 лютого до та з Дніпра курсуватимуть поїзди:
- №86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";
- №5/6 "Ясіня - Запоріжжя";
- №39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";
- №731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";
- №128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".
"Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям - автобусами", - уточнили в "Укрзалізниці".
Повідомляється, що решта рейсів далекого сполучення планується:
- із Запоріжжя;
- до Запоріжжя.
"Але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", - наголосили у компанії.
Про що "Укрзалізниця" просить пасажирів
Насамкінець в УЗ звернулись до пасажирів із важливими проханнями:
- орієнтуватися під час подорожей на вказівки провідників і вокзальників;
- увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".
"Наші моніторингові групи тримають вказані регіони під посиленим контролем, їдемо далі", - підсумували у компанії.
Оперативна інформація про рух поїздів 18 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
