УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус
"Укрзализныця" предупредила пассажиров об изменениях в движении поездов в четырех областях. Часть рейсов сегодня, 18 февраля, выполняется в сочетании с автобусными перевозками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сумская область
Согласно оперативной информации компании по состоянию на 18 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют:
- до Конотопа;
- из Конотопа.
Харьковская и Донецкая области
В Харьковской и Донецкой областях пассажиров перехватывают автобусы:
- от Лозовой;
- до Краматорска.
Тем временем на Изюм - курсируют региональные экспрессы по графику, без сбоев.
Запорожская область
В Запорожской области в течение 18 февраля в и из Днепра будут курсировать поезда:
- №86/85 "Львов - Запорожье - Львов";
- №5/6 "Ясиня - Запорожье";
- №39/40 "Солотвино - Запорожье - Солотвино";
- №731/732 "Киев - Запорожье - Киев";
- №128/127 "Львов - Запорожье - Львов".
"Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем - автобусами", - уточнили в "Укрзализныце".
Сообщается, что остальные рейсы дальнего сообщения планируется:
- из Запорожья;
- до Запорожья.
"Но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", - подчеркнули в компании.
О чем "Укрзализныця" просит пассажиров
В завершение в УЗ обратились к пассажирам с важными просьбами:
- ориентироваться во время путешествий на указания проводников и вокзальщиков;
- включить push-уведомления в приложении "Укрзализныци".
"Наши мониторинговые группы держат указанные регионы под усиленным контролем, едем дальше", - подытожили в компании.
Оперативная информация о движении поездов 18 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
