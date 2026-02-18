ua en ru
УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус

Среда 18 февраля 2026 09:52
UA EN RU
УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус "Укрзализныця" изменила маршруты поездов в некоторых регионах (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" предупредила пассажиров об изменениях в движении поездов в четырех областях. Часть рейсов сегодня, 18 февраля, выполняется в сочетании с автобусными перевозками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сумская область

Согласно оперативной информации компании по состоянию на 18 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют:

  • до Конотопа;
  • из Конотопа.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях пассажиров перехватывают автобусы:

  • от Лозовой;
  • до Краматорска.

Тем временем на Изюм - курсируют региональные экспрессы по графику, без сбоев.

Запорожская область

В Запорожской области в течение 18 февраля в и из Днепра будут курсировать поезда:

  • №86/85 "Львов - Запорожье - Львов";
  • №5/6 "Ясиня - Запорожье";
  • №39/40 "Солотвино - Запорожье - Солотвино";
  • №731/732 "Киев - Запорожье - Киев";
  • №128/127 "Львов - Запорожье - Львов".

"Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем - автобусами", - уточнили в "Укрзализныце".

Сообщается, что остальные рейсы дальнего сообщения планируется:

  • из Запорожья;
  • до Запорожья.

"Но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", - подчеркнули в компании.

О чем "Укрзализныця" просит пассажиров

В завершение в УЗ обратились к пассажирам с важными просьбами:

  • ориентироваться во время путешествий на указания проводников и вокзальщиков;
  • включить push-уведомления в приложении "Укрзализныци".

"Наши мониторинговые группы держат указанные регионы под усиленным контролем, едем дальше", - подытожили в компании.

УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобусОперативная информация о движении поездов 18 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

