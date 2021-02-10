Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год: как изменилась сумма

Кроме того, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 12,3%. За 2019 год этот показатель составлял 9205,19 гривен.