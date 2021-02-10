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Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год: как изменилась сумма

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата составила 13 320,55 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Кроме того, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 12,3%. За 2019 год этот показатель составлял 9205,19 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составила 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно официальному прогнозу правительства, средняя зарплата в 2021 году составит 13 643 гривны.

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украинызарплата
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