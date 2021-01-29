Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 20,6%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 685 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Кроме того, высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 6,5% до 20 379 гривен.

В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 13,4% до 19 888 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 10,5% до 6 026 гривен.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).