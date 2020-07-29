Кабмин одобрил прогноз развития экономики на следующие три года

Фото: заседание правительства (kmu.gov.ua)

В правительстве надеются на экономический рост почти на 5% ежегодно

Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Соответствующее постановление с доработкой в трехдневный срок было принято на заседании 29 июля.

"В базовый сценарий прогноза на 2021-2023 годы заложено восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, которые ожидаются в 2020 году вследствие пандемии СОVІD-19 в мире", - говорится в пояснительной записке к проекту, который подготовило Минэкономики.

Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год

Согласно прогнозу, ожидается рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на 7,3% в 2021 году, на 6,2% в 2020 году и 5,3% в 2020 году.

Социальные стандарты

В прогнозе были изменены параметры государственных социальных стандартов по определению минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен).

Согласно прогнозу, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 гривен, в 2023 году - до 7176 гривен.

Кроме того, ожидается рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне соответственно: 2782 гривен в 2021 году, до 2983 гривен в 2022 году, и 3195 гривен 2023 году.

В прогнозе также заложен рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году, до 15414 гривен в 2022 году и до 17169 гривен 2023 году.

Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году, на 6,0% в 2022 году, и на 5,1% гривен 2023 году.

Курс доллара

Согласно прогнозу правительства, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Напомним, согласно действующему макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.