Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Крім того, ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата виросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.