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Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата склала 13 320,55 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

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Крім того, ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата виросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з офіційним прогнозом уряду, середня зарплата у 2021 році складе 13 643 гривні.

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