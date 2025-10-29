Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга
Україна вирішила закрити посольство в Гавані й знизити рівень дипломатичних відносин з Кубою. Причина - підтримка Росії у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Сибіга розповів, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави.
Зокрема, раніше кубинський президент бажав російському диктатору Володимиру Путіну "успіхів" в його агресивній війні проти України.
"Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані й знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні", - зазначив глава МЗС.
Він додав, що голос України проти резолюції спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.
Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.
"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі й принципи Статуту ООН", - наголосив Сибіга.
Україна в ООН проголосувала проти зняття ембарго США з Куби
Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, Генеральна асамблея ООН розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти.
Причиною стало те, що уряд Куби є стратегічним активом Росії, активно підтримуючи її війну, агресію проти суверенної європейської держави.
До того ж тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських окупаційних сил, здобуваючи бойовий досвід, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці.
Раніше ми вже повідомляли, що Росія посилює присутність іноземних бійців на фронті, все більше покладаючись на кубинських найманців.
За даними української розвідки, їхня кількість може сягати 25 тисяч, що робить кубинців найбільшою іноземною групою, яка бере участь на боці Росії та змінює баланс сил у поточному конфлікті.
Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам домагатися збереження ембарго проти Куби, аргументуючи це участю понад п'яти тисяч кубинців у бойових діях на боці Росії проти України.
Водночас Куба виступила з офіційним спростуванням звинувачень США в причетності до війни в Україні, заявивши, що подібні твердження не мають під собою жодних доказів і спрямовані на дискредитацію країни.