Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга

Україна вирішила закрити посольство в Гавані й знизити рівень дипломатичних відносин з Кубою. Причина - підтримка Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга розповів, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави.

Зокрема, раніше кубинський президент бажав російському диктатору Володимиру Путіну "успіхів" в його агресивній війні проти України.

"Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані й знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що голос України проти резолюції спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.

Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі й принципи Статуту ООН", - наголосив Сибіга.