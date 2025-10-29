Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
У ніч на 29 жовтня ударні безпілотники СБУ вразили ключові військові та інфраструктурні об’єкти окупантів у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.
За даними джерел, на ранок росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько 20 млн доларів.
Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку.
Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.
Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська".
"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Ситуація в Криму
Нагадаємо, що уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи і почалися пожежі.
Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт. Детальніше про вибухи на півострові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ще 17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза у Гвардійському. З супутників було зафіксовано, що на об'єкті два осередки пожежі.
У мережі була інформація, що після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть стати набагато гіршими.
Також додамо, що того ж дня, ближче до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили відразу дві нафтобази в Криму.