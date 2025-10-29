ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела

Крим, Середа 29 жовтня 2025 11:22
UA EN RU
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела Фото: СБУ відпрацювали по ворогу в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У ніч на 29 жовтня ударні безпілотники СБУ вразили ключові військові та інфраструктурні об’єкти окупантів у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.

За даними джерел, на ранок росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько 20 млн доларів.

Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку.

Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.

Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська".

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, що уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи і почалися пожежі.

Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт. Детальніше про вибухи на півострові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ще 17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза у Гвардійському. З супутників було зафіксовано, що на об'єкті два осередки пожежі.

У мережі була інформація, що після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть стати набагато гіршими.

Також додамо, що того ж дня, ближче до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили відразу дві нафтобази в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Крим Війна Росії проти України
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні