Помста за Київщину: у Росії підірвали офіцера ОМОНу, що воював проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Згідно з даними ГУР, Мазжерін був одним із воєнних злочинців, причетних до масових убивств, катувань і злочинів проти мирного населення на Київщині під час окупації області російськими військами в лютому-березні 2022 року.

Саме його підрозділ, ОМОН "Обєрєг", брав участь у каральних операціях, зокрема у Бучі та навколишніх селах.

Розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Обєрєгу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Вибух, який стався 25 жовтня 2025 року, став черговим сигналом, що винні у злочинах проти українців не уникнуть розплати.

Звірства росіян у Бучі

У лютому 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, російські війська окупували місто Бучу на Київщині. Протягом трохи більше місяця окупації загарбники вбили понад 500 мирних жителів. Масштаби злочинів стали відомі лише після звільнення Київської області від російських військ.

Досі не встановлено точну кількість жертв і обставини багатьох убивств - десятки людей залишаються зниклими безвісти. Водночас чимало російських військових, причетних до звірств у Бучі, вже понесли найвищу кару - їх ліквідовано на фронті українськими Силами оборони.